Occhiuto incontra Enac: “fiducioso che ITA non ridurrà il traffico aereo sull’Aeroporto di Reggio Calabria”

16 Febbraio 2022 15:42

Occhiuto incontra Enac e annuncia: “prossimamente importanti novità per gli aeroporti calabresi”

“Ho appena terminato un utilissimo e proficuo incontro con il presidente dell’Enac sugli aeroporti calabresi di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un video che riportiamo in basso, dopo aver incontrato a Roma il presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile. “Ci saranno grandi novità a partire dalle prossime settimane. Intanto sono fiducioso del fatto che la compagnia ITA non ridurrà il traffico aereo sullo scalo di Reggio Calabria. ITA inizialmente aveva annunciato che avrebbe sospeso la tratta su Milano, ma credo che questa cosa riusciremo a evitarla. E nei prossimi giorni avremo altre importanti novità sugli aeroporti della Calabria”, conclude Occhiuto.