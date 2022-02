Fidelia Torrenova, cuore e orgoglio: rimontata Molfetta e ritorno alla vittoria

7 Febbraio 2022 09:51

La Fidelia Torrenova ritrova la vittoria battendo Molfetta per 73-68: tabellino e commento della gara

La Fidelia Torrenova ritrova al successo al termine di una partita entusiasmante nella 18° Giornata del campionato di Serie B. La squadra di coach Bartocci, dopo 40’ tirati, batte Molfetta 73-68 conquistando due punti pesantissimi in ottica salvezza. Dopo essere stata sopra di 14 lunghezze ed essere sprofondata fino al -15, le Aquile giocano un ultimo quarto di pieno di orgoglio e grinta portando a casa una vittoria importante.

Fidelia Torrenova – Pavimaro Molfetta 73-68 (21-7; 37-35; 46-56)

Fidelia Torrenova: Zanetti 14 (3/6, 2/3), Vitale 13 (2/5, 3/5), Bolletta 12 (5/9, 0/1), Perin 11 (2/3, 2/5), Galipo 10 (2/2, 1/1), Zucca 9 (3/6, 0/4), Farina 3 (1/2 da 3), Nuhanovic 1, Tinsley (0/1, 0/5), Bianco (0/1, 0/1), Triscari ne, Saccone ne. Coach: Bartocci.

Pavimaro Molfetta: Bini 19 (5/8, 1/7), Infante 16 (7/12), Scali 10 (3/6, 1/2), Villa 9 (1/1, 2/8), Tassone 6 (1/4, 1/8), Agostini 6 (2/4, 0/1), Epifani 2 (1/1, 0/1), Mentonelli (0/1), Kodra ne, Caniglia ne. Coach: Gesmundo.

Torrenova approccia in maniera perfetta all’incontro: intensità difensiva da far vedere ai ragazzi delle giovanili e canestri importanti di Zucca, Vitale e Zanetti che danno la doppia cifra di vantaggio. Molfetta soffre, Farina si presenta al suo nuovo pubblico con una bomba imitato ancora da Vitale: così i ragazzi di coach Bartocci chiudono avanti 21-7 i primi 10’. Dalla mini pausa esce una Pavimaro diversa, con Torrenova che patisce il maggior difensivo degli ospiti, che trascinati da Bini e Infante trovano canestro pesanti riportandosi in partita. Vitale e Bolletta danno ossigeno puro rispondendo con 5 punti fondamentali, ma le triple di Villa e Tassone chiudono il primo tempo sul 37-35. Torrenova prova a rientrare dagli spogliatoi non intensità, ma l’approccio di Molfetta è migliore. I ragazzi di coach Bartocci trovano due punti con Perin e Vitale, poi si sbloccano Zucca dalla lunetta dopo un break ospite di 0-14. Bolletta e Zanetti accorciano, mandando tutti all’ultima pausa sul 46-56. Nel quarto parziale rientra in campo una Torrenova diversa: i canestri di Galipò e Bolletta riportano a -4 Torrenova ma Scali risponde subito con una tripla. Ma i ragazzi sono determinati e con i punti di Perin e Zanetti Torrenova si trova in parità a 5’ dalla fine della partita. Molfetta continua a soffrire l’intensità dei ragazzi di coach Bartocci che trovano il vantaggio con Galipò sul 67-65. Scali accorcia al -1 ma capitan Bolletta e Zucca danno il +5 alla Cestistica chiudendo di fatto la gara.