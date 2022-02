Festa degli innamorati, Don Zampaglione benedice le coppie di fidanzati che convoleranno a nozze

15 Febbraio 2022 11:03

Sabato 12 e domenica 13 Febbraio presso le chiese di Marina di S.Lorenzo e Roghudi, Don Zampaglione ha benedetto tutte le coppie di fidanzati che convoleranno a nozze nel 2022 nonchè tutti i fidanzati e gli sposi presenti alle liturgie eucaristiche. Nello spezzare la parola di Dio il parroco don Giovanni Zampaglione ha detto che “in un mondo , come il nostro , in cui si dà molta importanza al successo, al profitto, risuonano piu’ che mai forti e profetiche le Beatitudini proclamate da Gesù che ognuno è chiamato a vivere e mettere in pratica. Il parroco ha sottolineato l’importanza di dire ogni giorno grazie al Signore per il dono dell’amore e del volersi bene, magari dicendosi ti amo ogni giorno. Facendo riferimento a Papa Francesco ha invitato a chiedere “scusa” se ci sono degli errori o sbagli…Anche cosi cresce una famiglia cristiana. Non terminate le vostre giornate ( ove spesso ci sono disguidi e malumori) senza fare la pace. Al termine della S.Messa ad ogni coppia è stata consegnata una preghiera o una frase”.