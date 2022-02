Federica Dieni: “adesso basta Green Pass, è strumento discriminatorio. No anche all’obbligo vaccinale”

16 Febbraio 2022 11:50

Covid, le parole della deputata M5S Federica Dieni durante l’assemblea dei parlamentari grillini sul tema Green Pass

“Il Green Pass non è uno strumento che amo, poteva essere accettabile in un momento significativo dei contagi. Il problema si è verificato quando nel periodo di maggior numero di contagi sono stati fatti interventi precipitosi uno dopo l’altro. Vogliamo prorogare l’emergenza fino a marzo? Va benissimo, ma a marzo deve finire: questa non può essere la normalità“. Così la deputata M5S Federica Dieni, durante l’assemblea dei parlamentari grillini sul tema Green Pass. “Siamo in uno stato di diritto dove non si può discriminare, abbiamo creato una tensione sociale infinita. Questa non è una battaglia che si può lasciare alla Lega“, rimarca la vicepresidente del Copasir, dicendosi tra l’altro contraria all’obbligo vaccinale.

Intanto oggi il Movimento 5 Stelle ha presentato un ordine del giorno a Montecitorio nella discussione sul decreto che proroga lo stato di emergenza, provvedimento sul quale la Camera voterà oggi la fiducia, in cui chiede proprio la fine, dopo il 31 marzo, del sistema del Green pass. Ordine del giorno che porta la firma di Federica Dieni, deputato calabrese e vicepresidente del Copasir.