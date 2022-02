Favoriti Sanremo 2022, sfida tra un duo e la voce di una grande donna: ma occhio alle “sorprese” dalla Sicilia

1 Febbraio 2022 17:09

Chi sono i favoriti per la vittoria di Sanremo 2022? Due i nomi caldi secondo i bookmakers: ma attenzione alle sorprese dalla “Sicilia”

Tutto pronto per il Festival di Sanremo 2022 al via da oggi in prima serata su Rai 1. Sarano 5 notti di musica e spettacolo fino al 5 febbraio, la sera in cui verrà proclamato il vincitore. A volte passa in secondo piano, ma il Festival della Canzone Italiana è pur sempre una competizione. Dunque, la domanda sorge spontanea: chi sono i favoriti per la vittoria di Sanremo 2022? I bookmakers hanno preparato le rispettive quote con un duo e una grande donna della musica italiana favoriti, alla pari, sugli altri cantanti. Ma non mancano sorprese e outsider con due talenti siciliani che potrebbero ribaltare le aspettative della vigilia!

Cantanti e canzoni di Sanremo 2022

Gli artisti in gara nella 1ª serata

Achille Lauro con l’Harlem Gospel Choir – Domenica

Ana Mena – Duecentomila ore

Dargen d’Amico – Dove si balla

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Giusy Ferreri – Miele

La Rappresentante di Lista – Ciao, ciao

Mahmood e Blanco – Brividi

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Noemi – Ti amo non lo so dire

Rkomi – Insuperabile

Yuman – Ora e qui

Gli artisti in gara nella 2ª serata

Aka7even – Perfetta così

DitonellaPiaga con Donatella Rettore – Chimica

Elisa – O forse sei tu

Emma – Ogni volta è così

Fabrizio Moro – Sei tu

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Irama – Ovunque sarai

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Le Vibrazioni – Tantissimo

Tananai – Sesso Occasionale

Matteo Romano – Virale

Sangiovanni – Farfalle

Chi è il favorito per la vittoria di Sanremo 2022? Due nomi caldi per i bookmakers

Le canzoni di Sanremo devono essere inedite, dunque nessuno le può ascoltare prima dell’esibizione sul palco. Lo sa bene Gianni Morandi che ha rischiato la squalifica per un estratto del brano “Apri tutte le porte” finito sui social. Difficile dunque stabilire chi è il favorito di Sanremo 2022 unicamente dai testi delle canzoni e dalla “dimensione” dei cantanti in gara. Ma i bookmakers non si sono lasciati scoraggiare. Due nomi partono davanti a tutti: il duo formato da Mahmood e Blanco con “Brividi” ed Elisa con “o forse sei tu”, entrambi quotati a 4.50. Subito dietro una grande sorpresa che già nella passata edizione ha raccolto grandi consensi: il gruppo siciliano La Rappresentante di Lista con “Ciao, ciao” si candida a possibile sorpresa del festival e viene abbinato a quota 9.00 al giovane prodotto del florido vivaio musicale di “Amici”, Sangiovanni che canterà “Farfalle”.

Candidature solide quelle di Emma “Ogni volta è così” e Achille Lauro “Domenica”, entrambi a 10 volte la posta. Leggermente più staccati, Irama “Ovunque Sarai” e Fabrizio Moro “Sei tu”, due proposte interessanti sulle quali scommettere: quote accattivanti (15 e 18 volte la posta) per due cantanti che al Festival hanno sempre riscosso grande successo. Fra gli outsider interessanti la proposte rap di Rkomi “Insuperabile” e quella dance dell’eoliano Dargen D’Amico “Dove si balla”, quotate 12.00 e 15.00. La quota più alta? Iva Zanicchi data a 75 volte la posta: una che di Festival ne ha vinti ben 3 (1867, 1969, 1974) e chissà che non si porti a casa il poker…

Di seguito tutte le quote proposte dalla Snai: