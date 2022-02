Favignana, uomo minaccia di darsi fuoco per protestare contro l’esibizione del green pass

16 Febbraio 2022 13:18

L’episodio è avvenuto sull’isola di Favignana (Isole Egadi), il giorno di San Valentino, all’interno di un istituto bancario

Un uomo ha minacciato di darsi fuoco per protestare contro la richiesta di esibizione del Green pass. L’episodio e’ avvenuto sull’isola di Favignana (Isole Egadi), il giorno di San Valentino, all’interno di un istituto bancario. Alla richiesta di uno dei dipendenti della banca, l’uomo – un sessantenne disoccupato, residente sull’isola – ha iniziato a cospargersi di alcool, armeggiando con un accendino per darsi alle fiamme. Nell’immediato l’uomo e’ stato bloccato, anche dall’intervento dei carabinieri presenti sull’isola, che lo hanno denunciato alla Procura di Trapani per interruzione di un pubblico servizio ed altri reati.