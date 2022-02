Lorena Cesarini e il tema razzismo a Sanremo, Falcomatà: “grazie, per me quest’anno hai già vinto tu”

3 Febbraio 2022 12:36

Il pensiero del Sindaco sospeso di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà sul monologo legato al razzismo ieri a Sanremo dell’attrice Lorena Cesarini

“Il razzismo non ha nessuna base scientifica. Tutti gli uomini e tutte le donne hanno nelle vene sangue della stessa tinta. Un uomo è uguale a un uomo’. Grazie Lorena Cesarini, ‘orgogliosa di essere italiana’. Ieri sera ho sentito solo un paio di canzoni, ma per me il festival quest’anno lo hai già vinto tu“. Lo ha scritto sui social il Sindaco sospeso di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, commentando le parole di ieri a Sanremo dell’attrice Lorena Cesarini, che ha sensibilizzato sul tema del razzismo.