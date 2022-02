“Facebook, Instagram e Whatsapp chiudono in Europa”, ma è una fake news: il chiarimento di un portavoce Meta

7 Febbraio 2022 15:20

La fuoriscita dall’Ue sarebbe uno scenario ventilato da Zuckerberg nel rapporto annuale della società alla Sec

“Non abbiamo assolutamente alcun desiderio e alcun piano di ritirarci dall’Europa”: lo riferisce un portavoce di Meta, secondo quanto riporta l’Ansa, la società sotto il cui cappello sono Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger. “Le aziende fondamentalmente hanno bisogno di regole chiare e globali per proteggere a lungo termine i flussi di dati tra Stati Uniti ed Ue, e come più di 70 altre aziende in una vasta gamma di settori, mano mano che la situazione si evolve, stiamo monitorando da vicino il potenziale impatto sulle nostre operazioni europee”. La fuoriscita dall’Ue sarebbe uno scenario ventilato da Zuckerberg nel rapporto annuale della società alla Sec, ma al momento neppure lontanamente possibile.