Eutanasia: relatore chiede rinvio legge a prossima settimana**

9 Febbraio 2022 18:12

Roma, 9 feb (Adnkronos) – “Nell’ottica di continuare il lavoro della Commissione di ascolto e sintesi di tutte le forze politiche, insieme al collega Bazoli abbiamo l’intenzione di continuare questo lavoro. E’ verosimile che si possa portare avanti un ragionamento ampio e condiviso per dare al Paese una norma di civiltà e più equilibrata possibile. Per questo chiedo il rinvio alla prima data utile del calendario della prossima settimana”. Lo ha detto il relatore della legge sul fine vita, Nicola Provenza (M5s), in aula alla Camera.