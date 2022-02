Europa League, il Napoli strappa l’1-1 al Camp Nou di Barcellona: al “Maradona” l’impresa è possibile

17 Febbraio 2022 20:53

Il Napoli zittisce il Camp Nou, poi soffre il ritorno del Barcellona: per i partenopei un 1-1 prezioso in vista della gara di ritorno al “Maradona”

Grande atmosfera al Camp Nou di Barcellona per il big match di Champions League… anzi, Europa League. Un lapsus, ma quando si parla di Barcellona-Napoli si fa davvero fatica ad associarla ad una gara dei sedicesimi di finale della seconda coppa europea. Sorteggio sfortunato per gli azzurri di Spalletti: se è vero che dall’urna è venuto fuori un Barcellona in difficoltà e ben lontano dagli anni in cui dominava in un lungo e in largo ad ogni latitudine, è anche vero che la cura Xavi, subentrato a Koeman a stagione in corso, sta dando i suoi frutti proprio nelle ultime settimane.

E quindi i blaugrana, ormai senza Messi, si presentano come una squadra che presenta certamente dei punti deboli, ma che sta ponendo le basi per tornare grandissima. Il talento c’è, va a intermittenza, ma quando si accende crea sempre grandi pericoli. La difesa non è impenetrabile. Se ne accorgono subito i partenopei che passano in vantaggio con Zielinski e chiudono davanti i primi 45 minuti di gioco. Il Barcellona cresce con il passare dei minuti e si guadagna un calcio di rigore che Ferran Torres trasforma nel gol del pari. Il Napoli cala alla distanza e i blaugrana sfiorano più volte il gol che completerebbe la rimonta, ma nessuna delle conclusioni finisce alle spalle di Meret. Dopo un lungo recupero, il triplice fischio dell’arbitro fissa il punteggio sull’1-1: un pareggio d’oro per il Napoli, anche senza gol in trasferta, che rende la partita del “Maradona” un’impresa possibile.