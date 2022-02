Europa League, Malinovsky trascina l’Atalanta e chiede pace per la sua Ucraina: imbarcata Napoli, Lazio ko

24 Febbraio 2022 22:51

Resta solo l’Atalanta fra le italiane in Europa League: la “Dea” trascinata da un super Malinovsky che mostra la maglia con la scritta “stop war in Ucraina”. Il Napoli ne prende 4 dal Barcellona, la Lazio non va oltre il 2-2 contro il Porto

Mentre una parte di Europa si è svegliata in guerra, un’altra pensa al pallone. Tris di italiane in Europa League per le gare di ritorno dei sedicesimi di finale. Passa il turno solo l’Atalanta trascinata da un giocatore che, in particolar modo oggi, aveva diverse motivazioni extra per mettersi in mostra. Ruslan Malinovsky, ucraino di Zytomyr, ha segnato 2 delle 3 reti (di Maehle l’altra) che hanno permesso all’Atalanta di liquidare l’Olympiakos e accedere agli ottavi di finale di Europa League. Il trequartista bergamasco ha esultato in maniera diversa dal solito, in un modo che probabilmente mai avrebbe pensato nella propria vita, mostrando una maglia con la scritta “stop war in Ucraina”, un appello a fermare la guerra nella sua nazione, bersagliata dai raid aerei russi nella giornata odierna. Qualcosa che va ben oltre il calcio.

Niente da fare per le altre due italiane in campo questa sera. La Lazio non riesce a ribaltare il ko dell’andata in casa del Porto: i biancocelesti segnano con Immobile, ma si fanno ribaltare dalle reti di Taremi e Uribe, poi agguantano il 2-2 con Cataldi a tempo quasi scaduto. Un pareggio amaro che non permette il passaggio del turno. Netta la sconfitta del Napoli contro il Barcellona. I partenopei, forti dell’1-1 dell’andata al Camp Nou, si giocavano una chance importante fra le mura amiche del “Maradona”. Ma contro un Barcellona particolarmente ispirato è arrivato un pesante 2-4: di Alba, De Jong, Piquè e Aubameyang le reti dei catalani, Insigne su rigore e Politano nel finale rendono meno amaro il passivo.