Etna, eruzione spettacolare nella notte: un bagliore di fuoco sullo Stretto, le spettacolari foto da Reggio [GALLERY]

10 Febbraio 2022 22:41

Etna protagonista del primo parossismo del 2022 nella serata del 10 febbraio: le fotografie da Reggio Calabria

Uno spettacolo straordinario: complice l’aria limpida della notte invernale, l’Etna in eruzione regala un brivido di emozione a tutti i fortunati osservatori, non solo siciliani ma anche calabresi che da Reggio e da varie località della provincia reggina assistono ammirati a questo prodigio della natura. Le fontane di lava emesse dal Cratere di Sud/Est, ormai da tempo la più alta vetta del vulcano, sono altissime e molto luminose, tanto che sono state fotografate in serata persino da Malta. La nube di cenere e materiale vulcanico prodotta dal parossismo si è innalzata fino a 10.000 chilometri di altitudine nella troposfera, e si dirige verso nord/ovest: sta già colpendo con la sua “pioggia nera” l’area di Bronte, Maletto e Randazzo, sul versante occidentale del vulcano, e si dirige verso Palermo.

Nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo le foto da Reggio Calabria.