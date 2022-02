Etna, caduti 2 cm di cenere. Barbagallo: “subito ristori ai Comuni penalizzati”

21 Febbraio 2022 16:57

L’Etna oggi ha ripreso con forza la sua attività parossistica, gli eventi si stanno verificando ormai molto frequentemente e per il deputato regionale è il momento di intervenire economicamente

“Anno nuovo, problemi vecchi. L’Etna ha ripreso con forza la sua attività parossistica e con questa arriva anche la pioggia di cenere vulcanica che ha colpito i soliti comuni della zona est del vulcano. Secondo i primi dati a nostra disposizione la cenere ha già raggiunto i due centimetri di altezza. Una emergenza che si ripete: più volte nel corso di questi anni abbiamo sostenuto che la protezione civile debba si debba dotare di mezzi ed attrezzature per lo spazzamento e la pulizia delle aree pubbliche”. Lo ha affermato il deputato e segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, dopo la nuova fase eruttiva dell’Etna.

“Non possiamo più trattare come straordinario un evento che – aggiunge Barbagallo – si ripete decine di volte in un solo anno. In questo senso ci faremo carico di un apposito emendamento in Finanziaria. E intanto da domani incalzeremo sia il governo regionale sia il governo nazionale per reperire le risorse per i ristori ai Comuni che da saranno costretti ad esporsi economicamente per rimuovere la cenere”.