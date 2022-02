Erosione costiera Cannitello, ordinanza del Commissario: “interdette all’utilizzo porzioni di abitazioni”

11 Febbraio 2022 19:54

Erosione costiera Cannitello, ordinanza del Commissario: “interdetto l’utilizzo e pertanto l’inagibilità parziale delle porzioni di edifici/abitazioni quali verande, balconate, cortili di pertinenza degli edifici”

Un’area devastata da un’erosione costiera che sta procedendo velocemente e che sta mettendo a rischio una delle zone più belle della Calabria che si affaccia sullo Stretto di Messina. E’ quanto sta avvenendo a Cannitello a Villa San Giovanni con i cittadini che protestano per il mancato intervento delle istituzioni. Dopo le varie denunce del Comitato cittadino Co.Sa.Vi., arriva l’ordinanza del Commissario in cui c’è scritto che “per motivi di pubblica incolumità, l’interdizione all’utilizzo e pertanto l’inagibilità parziale delle

porzioni di edifici/abitazioni quali verande, balconate, cortili di pertinenza degli edifici catastalmente di seguito indicati, sulle quali sono stati riscontrati evidenti fenomeni di crollo in atto o potenziali a breve termine”.

Tale l’ordinanza scaturisce da un sopralluogo del personale tecnico del Settore Patrimonio, SUAP, Pianificazione Territoriale, con il supporto della Polizia Locale, sul tratto di litorale di Cannitello, al fine di valutare dal punto di vista tecnico la situazione dei luoghi in seguito alle recenti mareggiate ed al processo erosivo in atto. Dal suddetto sopralluogo, verbale prot. n. 4382 del 10/02/2022, sono emersi problemi di sicurezza di alcune parti di immobili alla linea di battigia, causa accelerazione dei processi erosivi costieri, che potrebbero comportare cedimenti.