Elisabetta Canalis e le polemiche per lo spot “La mia Liguria”: “pagata 100.000 euro ed era a Los Angeles”

16 Febbraio 2022 17:05

Polemica per lo spot “La mia Liguria” con Elisabetta Canalis andato in onda durante Sanremo 2022: la showgirl sarda pagata 100.000 euro, il consigliere d’opposizione Sansa attacca il governatore Toti

Fra i vari spot pubblicitari andati in onda durante Sanremo 2022, una vetrina internazionale in cui le pubblicità raggiungono milioni e milioni di spettatori, e per questo motivo hanno costi ben superiori rispetto agli standard abituali, ha fatto molto discutere lo spot che ha visto come protagonista Elisabetta Canalis. La showgirl presentava “La mia Liguria“, la pubblicità che esaltava le bellezze paesaggistiche, e non solo, della Regione, un volano straordinario per il turismo da abbinare alla popolarità del Festival.

Le prime critiche sono arrivate proprio per quel “La mia Liguria”, pronunciato dalla showgirl nata in Sardegna, che ha dato vita a simpatici meme sui social. Successivamente si è passati all’aspetto economico: la Canalis è stata pagata 100.000 euro per recitare le poche battute nello spot. Lo ha dichiarato il governatore Giovanni Toti durante un’interrogazione in Consiglio regionale. Il presidente della Regione ha spiegato che lo spot fa parte di una campagna promozionale da 204.000 euro che andrà avanti tutto l’anno. “Questi costi parametrati al pubblico che ha visto il Festival valgono lo 0,01% per contatto, una delle migliori campagna mai viste“, ha aggiunto Toti. “Una situazione surreale, la soubrette promuoveva la Riviera dalla sua casa di L.A.“, ha però contestato il consigliere d’opposizione Sansa che ha poi chiosato: “l’aspetto logico lo colgo solo nella scelta della Canalis di prendersi 100 mila euro“.