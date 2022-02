Elezioni Regionali in Sicilia, De Luca: “nelle mie liste in provincia di Catania ci sarà un esponente del Centro/Destra, del Pd e del M5S”

15 Febbraio 2022 17:48

Elezioni Regionali in Sicilia, De Luca: “i nomi li ufficializzerò nel primo evento ufficiale che si terrà a Catania”

E’ iniziata la corsa di Cateno De Luca per le elezioni regionali in Sicilia. Nella lista elettorale per le Regionali in provincia di Catania che sosterrà la candidatura dell’ex sindaco di Messina a palazzo d’Orleans ci saranno “un politico di centrodestra che al momento ricopre una carica istituzionale in quella città, un esponente del Pd etneo e un altro del Movimento cinque stelle”. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Luca in conferenza stampa a Palermo. L’ex primo cittadino non ha fatto i nomi: “Li ufficializzerò nel primo evento ufficiale che si terrà a Catania – ha spiegato – perché è da lì che partirà la mia campagna elettorale”. De Luca ha poi aggiunto: “Sbaglia chi pensa che la mia candidatura tolga voti al centrodestra”.