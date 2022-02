5 Febbraio 2022 23:05

Elezioni Comunali Palmi, gli attivisti del Movimento 5 Stelle: aperti al confronto con tutti i candidati a Sindaco, per coloro i quali si volessero candidare e∕o appoggiare la nostra Lista, basterà contattare gli attivisti palmesi”

Come attivisti del Movimento 5 Stelle guidati da Giuseppe Conte – c’è scritto in una nota- diciamo chiaramente che ci siamo anche noi per la prossima campagna elettorale per la città di Palmi. Noi che sul territorio pianigiano abbiamo avuto rappresentanti validi e vicini, tra cui un candidato alle Regionali, Michele Mileto, e siamo rappresentati in Regione Calabria dai consiglieri regionali Francesco Afflitto e Davide Tavernise, nonché presenti in Parlamento con Deputati e Senatori della provincia di Reggio Calabria e della Regione Calabria tutta, sostenuti dalla nostra Laura Ferrara eletta al Parlamento Europeo. La visione del M5S è legata, per la nostra cittadina, al progetto di un Comune che sappia curare, mantenere, tutelare la vita dei propri cittadini, gli stessi cittadini che decidono di non farsi avvelenare da una discarica, gli stessi che scelgono la raccolta differenziata affinché non ci siano più periodi di sofferenza per l’igiene della nostra cittadina, tutelando quella Palmi volta alla bellezza del suo territorio: desideriamo avere cura del verde pubblico, di ogni risorsa, accertandoci che l’agro non venga in alcun modo deturpato o leso. La visione del M5S è legata quindi al bene comune: bisogna ripartire adottando una visione politica che abbia un polo d’attrazione: il bene del cittadino, il bene indiscusso della comunità. Lottare anche per vedersi riconosciuta la più basilare cura sanitaria, è una mancanza fin troppo grave. Chi è abituato al concreto, come noi, non sta a criticare o speculare su argomenti che interessano il bene comune: magari eviteremmo davvero inutili speculazioni chiedendo un interesse maggiore da parte della politica nazionale e regionale in merito al costruendo Ospedale della Piana che aspetta da 14 anni l’avvio dei lavori. Con questa lettera aperta vogliamo chiedere ai candidati a Sindaco della prossima campagna elettorale di voler ragionare di programmi e soluzioni, non semplicemente di liste e candidati “assessori in pectore”: costoro forse torneranno utili per una facile vittoria ma non potranno essere utili al buon funzionamento del Consiglio Comunale, massima espressione del popolo tutto e non di gruppi di potere che magari ambiscono alla gestione dei fondi che arriveranno grazie al PNRR, gli stessi fondi di cui tutti si riempiono la bocca, ma pochi ne hanno reale contezza. L’auspicio più grande di noi attivisti del M5S palmese è quello che ogni candidato a Sindaco voglia coinvolgere le forze politiche presenti sul territorio in uno spirito collaborativo, di confronto, di volontà comune: ci auguriamo che la nostra amata Palmi possa ridare a tanti giovani e offrire, ai palmesi tutti, la voglia di vivere in questa prospera cittadina. Presenti come Movimento 5 Stelle 2050 per Palmi, vogliamo proporre ai Cittadini la nostra voglia di costruire una lista, una lista retta dal nostro impegno quotidiano: siamo mossi dal consapevole desiderio di portare nell’assise cittadina quella voglia di cambiamento che tutti ci auguriamo per Palmi”. Gli attivisti del M5S sono “aperti al confronto con tutti i candidati a Sindaco: per coloro i quali si volessero candidare e∕o appoggiare la nostra Lista, basterà contattare gli attivisti palmesi”.