Elezioni amministrative Palmi: Forza Italia sosterrà la candidatura a Sindaco di Giovanni Barone

12 Febbraio 2022 12:19

Il Consigliere Regionale di Forza Italia, Giuseppe Mattiani, lancia la candidatura

Alle prossime elezioni amministrative Forza Italia sosterrà la candidatura del Dott. Giovanni Barone a Sindaco della Città di Palmi. “Professionista serio ed autorevole oltre che grande conoscitore delle problematiche della nostra Città. E’ arrivato il momento di fornire ai cittadini le risposte che, purtroppo, in questi cinque anni di amministrazione Ranuccio non sono arrivate. Insieme ai nostri alleati di centro-destra intendiamo costruire la Palmi del futuro con idee, programmi, progetti, prospettive di sviluppo, ambizione, entusiasmo e tanta concretezza. Oggi ci troviamo in una condizione a dir poco storica che abbiamo atteso per decenni. Palmi esprime un Consigliere Regionale di Maggioranza che ricopre anche il ruolo di Presidente della Commissione Permanente Riforme. Questo è garanzia di un’attenzione diversa nei confronti della nostra Città su obiettivi di vitale importanza”. E’ quanto scrive in una nota il Consigliere Regionale di Forza Italia, Giuseppe Mattiani.

Dalla Sanità, all’Istruzione, alla questione Rifiuti, alle infrastrutture, allo Sviluppo e alla tutela delle meravigliose Coste, alla valorizzazione Turistica quale opportunità di sviluppo sostenibile, alla tutela e alla salvaguardia delle nostre secolari tradizioni, come la Varia ad esempio. “Dobbiamo rilanciare tematiche programmatiche fondamentali che sono state letteralmente cancellate dall’agenda politica cittadina con conseguenti ricadute devastanti sul piano sociale e occupazionale: Piano Spiaggia, PSC e Piani Attuativi, “questione” Marinella, cura e tutela del nostro Sant’Elia, Sport e strutture sportive. Noi siamo pronti, io sono già a lavoro da mesi e sono convinto che l’asse che intendiamo instaurare tra Regione Calabria e Comune di Palmi e il nuovo Sindaco Dott. Giovanni Barone ci consentirà di voltare definitivamente pagina, perché Palmi è la Perla della Costa Viola e merita di essere valorizzata e tutelata”, conclude il comunicato.