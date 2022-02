Cosenza, il ds Goretti: “la sconfitta contro la Reggina mi è rimasta di traverso, avversario non superiore a noi”

10 Febbraio 2022 16:20

Il direttore sportivo del Cosenza Goretti ha ammesso chiaramente come siano stati buttati al vento gli scontri diretti contro Reggina e Spal

“Abbiamo toppato due partite che mi rimangono di traverso, contro Reggina e Spal, perché non erano due squadre a noi superiori, e ho grande rammarico per queste due partite”. E’ un piccolissimo passaggio del direttore sportivo del Cosenza Goretti nella conferenza stampa odierna. Il dirigente rossoblu ha parlato di tanti argomenti e, tra questi, riferendosi al campo e ai punti conquistati, ha ammesso chiaramente come siano stati buttati al vento gli scontri diretti contro gli amaranto e contro la Spal. Da ricordare, tra l’altro, che quella nel derby è l’ultima vittoria di Cionek e compagni in questa stagione.