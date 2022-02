Drammatico incidente stradale sull’A20, muore motociclista

14 Febbraio 2022 11:56

Il motociclista è morto sul colpo dove aver avuto un incidente sull’A20

Un tragico incidente mortale si è verificato ieri sull’A20 nei pressi dello svincolo di Brolo. La vittima è un motociclista di 58 anni che si trovava alla guida di una moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo morendo sul colpo.