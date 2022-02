Draghi, finalmente la svolta sul Covid: “via alle riaperture, annunceremo calendario con le date di abolizione di tutte le restrizioni”

2 Febbraio 2022 17:48

Covid, le parole di Draghi durante la riunione di questo pomeriggio in vista delle prossime misure

“I provvedimenti di oggi vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, aprendo il Consiglio dei ministri che esamina le nuove misure contro il Covid. “Nelle prossime settimane – ha annunciato – andremo avanti su questo percorso di riapertura. Sulla base dell’evidenza scientifica, e continuando a seguire l’andamento della curva epidemiologica, annunceremo un calendario di superamento delle restrizioni vigenti. I dati sulle vaccinazioni sono molto incoraggianti. Vogliamo un’Italia sempre più aperta, soprattutto per i nostri ragazzi“, ha concluso.

“Oggi ci occupiamo della scuola in presenza, che e’ da sempre la priorita’ di questo governo. Veniamo incontro alle esigenze delle famiglie, che trovano il regime attuale delle quarantene troppo complicato e restrittivo“, afferma ancora Draghi.

Covid, bozza dl: green pass per 6 mesi a guariti con una dose

E’ di soli 6 articoli la bozza del nuovo decreto Covid, approvato dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento interviene sulla durata del green pass per chi ha fatto il booster e per i guariti che hanno ricevuto una, due o tre dosi di vaccino (per i primi continuera’ a durare 6 mesi), e riscrive le regole per quarantene e Dad a scuola. Cambiano anche le norme per gli stranieri e per la zona rossa. Le nuove regole scatteranno dal giorno dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.