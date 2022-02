Draghi: “escludo mio impegno in politica nel 2023, se vorrò lavorare dopo questa esperienza un lavoro lo troverei anche da solo…”

11 Febbraio 2022 15:51

Le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa

“No, la squadra e’ efficiente e quindi va avanti”. Ha risposto cosi’ in conferenza stampa il presidente del Consiglio, Mario Draghi, quando gli e’ stato chiesto se sarebbe disponibile di fronte a eventuali richieste dei partiti di maggioranza in merito un rimpasto di Governo. Quanto a un suo impegno in politica dal 2023, “le rispondo in maniera totalmente chiara: lo escludo. Ho visto che tanti mi candidano in tanti posti in giro per il mondo. Ringrazio moltissimo tutti ma se per caso decidessi di lavorare dopo questa esperienza, probabilmente un lavoro lo troverei anche da solo…“.