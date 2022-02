La Bielorussia mette in guardia l’Europa: “dopo le sanzioni Russia userà nucleare, sarà Terza Guerra Mondiale”

27 Febbraio 2022 13:12

La Bielorussia mette in guardia l’Europa: a causa delle sanzioni, la Russia passerà al nucleare scatenando la Terza Guerra Mondiale

“Le sanzioni contro la Russia sono peggio di una guerra. La Russia viene spinta verso una terza guerra mondiale“. È quanto sostenuto dal presidente della Bielorussia, Alexandr Lukashenko, secondo quanto riportato dalla “Tass”. Il leader bielorusso lancia un duro messaggio all’Europa che ha scelto la strada delle sanzioni per limitare l’economia russa e far desistere Putin dalla guerra. “In una situazione come questa dovremmo essere consapevoli che ci sono tali sanzioni. – spiega Lukashenko – Si parla tanto di settore bancario, gas, petrolio, Swift. E’ peggio della guerra. La Russia viene spinta verso una Terza Guerra Mondiale. Dovremmo essere molto riservati e stare alla larga da essa. Perché la guerra nucleare è la fine di tutto“.