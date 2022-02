Donne: D’Elia (Pd), ‘investire e promuovere cambiamento culturale’

6 Febbraio 2022 15:46

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “I dati di Confcommercio mostrano ancora una volta l’urgenza di affrontare il nodo dell’occupazione femminile nel Sud Italia. Sono le disuguaglianze che bloccano il Paese: 33% tasso di occupazione delle donne al Sud, 59,2% al Centro-Nord, 63% nell’Ue”. Lo scrive su Facebook Cecilia D’Elia, della segreteria Pd, responsabile Politiche per la parità e portavoce della Conferenza nazionale delle donne democratiche.

“è un’emergenza che conosciamo, per questo abbiamo voluto la clausola sull’occupazione femminile e giovanile nel PNRR e gli investimenti nel welfare. Ma affrontarle davvero significa investire con forza sul protagonismo e la libertà delle donne, promuovere un grande cambiamento culturale dell’Italia. Molto acutamente oggi il presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato, sottolinea che le donne cambiano l’ordine del discorso della politica. A cominciare dal riconoscere che la violenza maschile è un tema politico urgente. E di questa differenza che il Paese ha bisogno. Grazie Presidente Amato per averlo detto così chiaramente”.