Djokovic e il no al vaccino: “non voglio che qualcosa alteri il mio corpo. Mi chiamano Novax? Mi hanno detto di peggio”

18 Febbraio 2022 16:30

Novak Djokovic spiega perchè non si è vaccinato, torna sulla questione Australian Open e non chiude la porta a una possibile vaccinazione in futuro

“Mi chiamano Novax? Nel corso della mia carriera mi sono abituato ad essere chiamato anche in modi peggiori. Ci persone a cui non piaccio e persone che mi sostengono. E’ sempre stato così“. Ne viene fuori senza alimentare alcuna polemica Novak Djokovic, lui che nelle ultime settimane è stato al centro di diversi polveroni giuridici, mediatici e sportivi. Il tennista di Belgrado, intervistato da RTS, la tv di stato serba, ha spiegato perchè ha deciso di non vaccinarsi per il momento, pur non escludendo l’ipotesi che in futuro possa cambiare idea. “Ho deciso per ora di non vaccinarmi. – spiega Djokovic – Come atleta d’élite, controllo tutto quello che entra nel mio corpo. Se qualcosa cambia lo 0,5% del mio corpo, lo sento subito. Sono solo prudente prima di prendere qualsiasi decisione e pronto ad affrontarne le conseguenze. In futuro? Ho la mente aperta e non escludo nulla, nella vita tutto è possibile. Vedremo come si svilupperà la situazione“.

Djokovic è poi tornato a parlare della sua espulsione dall’Australia e della conseguente esclusione dagli Australian Open, entrambe causate dal suo status vaccinale: “non mi aspettavo quello che è successo in Australia e sarà difficile per me da dimenticare. Ma voglio tornare in futuro a giocare di nuovo alla Rod Laver Arena. Ricorderò sempre tutte le cose belle vissute a Melbourne, dove ho passato bei momenti professionali e personali. Nonostante tutto quello che è successo, ho un ottimo legame con l’Australia“.