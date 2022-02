Djokovic agli Internazionali di Roma? Costa contrario: “regole vanno rispettate”. Ma Vezzali replica…

18 Febbraio 2022 16:51

Il Sottosegretario alla salute ha poi ribadito l’intenzione di riaprire gli stadi al 100%

Stadi aperti al 100% entro fine marzo, ma nessun favore a Novak Djokovic in vista degli Internazionali di tennis a Roma. E’ quanto ha ribadito il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, facendo il punto sulle restrizioni per il Covid nel mondo dello sport. Il braccio destro del Ministro Roberto Speranza ha sottolineato l’obiettivo di voler arrivare alla piena capienza degli impianti sportivi già per la gara dell’Italia, impegnata nei playoff per il Mondiale al Barbera di Palermo.

Poi, Costa ha parlato del caso Djokovic in vista degli Internazionali di tennis in programma a Roma a maggio. “Non mi convincono le motivazioni con il quale il sottosegretario Vezzali ha detto che Djokovic potrà partecipare agli Internazionali di Roma, ci sono delle regole che vanno rispettate finché ci sono. Io credo che dei fronti, dei varchi, dare delle deroghe, si finisca per dare dei messaggi sbagliati. Credo che dobbiamo essere tutti uguali di fronte alle regole, alle norme, e chi ha un grande seguito, chi può darci una mano in questa opera a maggior ragione deve dare il buon esempio. Quindi sono contrario alla presenza di Djokovic agli Internazionali di Roma”, le sue parole.

“Le norme vigenti non prevedono per la pratica degli sport individuali, non di contatto e all’aperto, tra cui il tennis, l’obbligo del super Green Pass. Non si è mai parlato di concedere una deroga al tennista Nole Djokovic, ma si è solo ribadito quale sia l’attuale normativa”. Lo riferiscono gli uffici della Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali.

Intanto, ai microfoni della tv serba, Djokovic spiega perché per ora non vuole vaccinarsi: “mi chiamano Novax? Nel corso della mia carriera mi sono abituato ad essere chiamato anche in modi peggiori – prosegue Djokovic – . Ci persone a cui non piaccio e persone che mi sostengono. E’ sempre stato così. Ho deciso per ora di non vaccinarmi. Come atleta d’élite, controllo tutto quello che entra nel mio corpo. Se qualcosa cambia lo 0,5% del mio corpo, lo sento subito. Sono solo prudente prima di prendere qualsiasi decisione e pronto ad affrontarne le conseguenze. In futuro? Ho la mente aperta e non escludo nulla, nella vita tutto è possibile. Vedremo come si svilupperà la situazione”.