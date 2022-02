“Non sono un no vax”, Ryanair deride Djokovic: “e noi non siamo una compagnia aerea”

17 Febbraio 2022 12:36

La nota compagnia aerea low-cost irlandese non è nuova a queste trovate di marketing

Hanno scatenato ancora reazioni le parole del noto tennista Novak Djokovic. Lo sportivo, infatti, è ormai sponsor della campagna liberale sui vaccini anti Covid, ma ha affermato di non avere nulla a che fare con ambienti no vax. Tra i personaggi pubblici, favorevoli o non favorevoli all’uscita del serbo, c’è anche la compagnia aerea low-cost irlandese Ryanair. L’azienda ha infatti risposto con un tweet ironico alla citazione dell’intervista da parte della BBC, scrivendo: “non siamo una compagnia aerea, ma facciamo volare gli aerei”.

Ryanair non è nuova a queste trovate ironiche di marketing lanciate sui social. Ha già in passato utilizzato in passato personaggi rilevanti come il Papa, oppure più recentemente si è preso gioco della formazione di ITA, la compagnia aerea italiana erede di Alitalia che addirittura è stata chiamata “piccola Lufthansa”.