La Russia riconosce le repubbliche del Donbass, Di Maio: “inaccettabile! Darò l’ok per le sanzioni, Italia convinta”

La Russia riconosce le auto-proclamate repubbliche del Donbass: il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, insieme agli omologhi europei, sceglie la via delle sanzioni contro Mosca

“Oggi pomeriggio qui a Parigi si terrà il Consiglio Europeo dei ministri degli Affari Esteri in cui daremo l’ok politico alle sanzioni nei confronti della Russia: quello che è avvenuto ieri con il riconoscimento da parte della Russia delle due repubbliche autoproclamate del Donbass è inaccettabile e l’Italia è assolutamente convinta nel procedere sulla strada delle sanzioni“. A dichiararlo questa mattina a Parigi, in vista del Consiglio dei ministri degli Esteri Ue che si terrà nel pomeriggio, è stato il capo della diplomazia italiana, Luigi di Maio. Il ministro degli Affari Esteri giudica inaccettabile la scelta della Russia di riconoscere le repubbliche auto-proclamate del Donbass e spiega come fra i partner dell’UE ci sia unità di intenti. “Continueremo a coordinarci con i nostri partner europei, con i nostri alleati, continueremo a lavorare in stretto coordinamento, perché quello che è avvenuto ieri ad opera della Russia sul riconoscimento delle due repubbliche autoproclamate è un gravissimo ostacolo ad una soluzione diplomatica di questa crisi“, ha concluso.