Depuratore di Mili: sopralluogo del Sindaco De Luca e del CdA di AMAM

10 Febbraio 2022 22:36

Uno dei progetti più ambiziosi, finanziato con i fondi Masterplan della Città Metropolitana di Messina, è quello destinato al “Revamping” del Depuratore di Mili, ovvero ad un complesso di interventi strutturali che efficienteranno al massimo la struttura in gestione ad AMAM nell’ambito del servizio idrico integrato affidato in house. I lavori, avviati già da mesi i lavori, sono giunti già al 40% del cronoprogramma e, oggi, il Sindaco Cateno del Luca ha voluto fare un sopralluogo sull’impianto alla presenza dell’Assessore al ramo Francesco Caminiti; del Presidente di AMAM Loredana Bonasera e dei componenti il CdA Roberto Cicala e Salvatore Ruello, del Dirigente Salvo Puccio; e del RUP ing. Luigi Lamberto, per verificare lo stato dei lavori che vedranno presto completati gli interventi di efficientamento, messa in sicurezza e notevoli migliorie a beneficio della vivibilità dei cittadini della zona e dell’ambiente tutto. I punti essenziali del progetto prevedono, l’abbattimento delle emissioni odorigene mediante l’incapsulamento delle vasche e l’installazione di filtri per il trattamento dell’aria (scrubber); la realizzazione di un nuovo sistema di ossigenazione delle vasche di aereazione mediante l’installazione di diffusori a bolle fini e soffianti in luogo delle turbine; l’adeguamento dell’impianto elettrico e quello antincendio; l’installazione di un sistema fotovoltaico; il ripristino delle opere in ferro e dei calcestruzzi ammalorati delle principali sezioni dell’impianto di depurazione; e l’installazione di un sistema informatico avanzato per la gestione e il controllo delle fasi del processo di depurazione. Nel corso della visita, il Sindaco De Luca ha espresso soddisfazione per quanto già eseguito e per quanto è in corso di esecuzione e soprattutto per l’imminente copertura della vasca di pretrattamento e della sezione di grigliatura che consentirà di abbattere di circa il 70% gli odori molesti emessi dal processo depurativo, per raggiungere l’abbattimento totale al fine dei lavori. “Ancora un passo in avanti per la Città di Messina che grazie agli interventi di ammodernamento del depuratore di Mili vedrà dei grandi benefici in termini di depurazione delle acque, qualità dell’aria e dunque vivibilità.