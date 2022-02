Decreto Covid, il Governo battuto 3 volte al Senato: passano gli emendamenti Lega-Fratelli d’Italia, annullate alcune restrizioni – LIVE

10 Febbraio 2022 20:05

Decreto Covid, il Governo va sotto tre volte al Senato

E’ una “notte dai lunghi coltelli” al Senato, dove l’aula ha approvato dapprima due emendamenti della Lega, a firma Luca Briziarelli e Luigi Augussori, sul dl Covid, nonostante dal Governo fosse arrivato parere contrario. Pochi minuti fa il governo è andato sotto su un terzo emendamento, sempre sullo stesso decreto legato alle restrizioni imposte dall’esecutivo senza passare dal parlamento nelle scorse settimane. La prima modifica prevede che in zona bianca siano “consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all’aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale” e riguarda manifestazioni come i Ceri di Gubbio, la processione di Santa Rosalia a Palermo, passando per il Palio di Siena e le manifestazioni di Firenze, Pisa, Viterbo, Sassari, Napoli, Lecce, Noto, Messina, Catania, Siracusa e altre. La seconda modifica permette “l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole italiane per il rientro al proprio domicilio o per giustificati motivi di salute” anche con il green pass base (quindi quello ottenuto con un tampone negativo) fino alla cessazione dello stato di emergenza. Gli emendamenti sono passati grazie ai voti compatti di Fratelli d’Italia, oltre che della Lega: il senatore di FdI Lucio Malan ha espresso soddisfazione per questi risultati che evidenziano come la maggioranza non sia affatto così solida, in modo particolare sul tema del Covid. Un chiaro messaggio politico che evidenzia la necessità impellente di eliminare le restrizioni vigenti sulla pandemia, e in modo particolare l’utilizzo del Green Pass e il divieto di alcune attività. Intanto i lavori del Senato sono stati sospesi alle 20:05 per 25 minuti. A chiedere una pausa è stata sempre la Lega, attivissima, che intende trovare un accordo su alcuni emendamenti all’articolo 17 che riguarda la prestazione lavorativa dei soggetti fragili e i congedi parentali. L’Assemblea riprenderà alle 20.30.

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, in collegamento da Milano, nel corso della registrazione di Porta a Porta su Rai1 ha detto che: “la mia posizione è che il 31 marzo non si debba rinnovare lo stato di emergenza e che anche lo stesso strumento del Green Pass e del super Green Pass debba essere essere superato. Siamo oltre il 90% di vaccinati, riapriamo, ridiamo ossigeno, ridiamo lavoro e speranza“.