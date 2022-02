Viviana Parisi, il marito Mondello smonta lo studio ma promette: “sposto tutto a Messina”

22 Febbraio 2022 22:01

“Ti prometto che ricostruirò tutto, con tutti i nostri dischi, le nostre foto e i nostri ricordi”, scrive il dj Daniele Mondello sui social

“Non avete idea del dolore che sto provando dentro di me, nello smantellare ciò che io e te amore mio abbiamo creato… ma purtroppo non ha più senso ormai”. E’ quanto scrive sui social Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi, la donna ritrovata morta nelle campagne di Caronia insieme al figlio Gioele. “Preferisco spostare tutto a Messina vicino alla mia famiglia. Ti prometto che ricostruirò tutto, con tutti i nostri dischi, le nostre foto e i nostri ricordi. Ricostruirò il nostro studio e lo dedicherò a voi amori miei e lo chiamerò V&G Studio”, ha proseguito il dj che ormai dopo oltre un anno non si dà pace sulla tragedia che ha colpito la sua famiglia.