Cyberattacco contro l’Ucraina: il sito del Parlamento di Kiev e del Ministero degli Esteri in down

23 Febbraio 2022 16:33

Iniziato un attacco informatico contro l’Ucraina: il sito del Parlamento di Kiev e del Ministero degli Esteri in down

Diversi siti governativi dell’Ucraina sono stati oggetto, nelle ultime ore, di pesanti attacchi informatici. Lo rende noto il ministero della Transizione digitale di Kiev che a “Interfax” parla di attacco di tipo Ddos. L’acronimo sta per Distribuited Denial-of-Service e si tratta di uno dei più utilizzati quando si cerca di mandare offline un sito: un’offensiva coordinata di richieste di accesso al server che ospita il sito da parte di una rete di computer infetti, controllati in remoto, che costituiscono la cosiddetta ‘botnet’. In questo caso sia il sito del Parlamento di Kiev che quello del Ministero degli Affari Esteri risultano, attualmente, impossibili da raggiungere.