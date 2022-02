Crotone: proseguono gli interventi di manutenzione del Ponte sul fiume Neto

18 Febbraio 2022 20:06

Proseguono gli interventi di manutenzione del Ponte sul fiume Neto, sulla strada statale 106 ‘Jonica’ a Crotone. I lavori, per un valore complessivo di circa 1 milione e 300 mila euro, riguardano il ripristino in quota dell’impalcato, il consolidamento della pila 5, la sostituzione delle barriere stradali e l’intervento di riprofilatura dell’alveo in corrispondenza dell’attraversamento e nelle adiacenze del Ponte, per garantire un miglior deflusso delle acque del fiume Neto. Per consentire l’esecuzione delle attività in piena sicurezza, a partire da lunedì 21 febbraio e fino al 18 marzo prossimo, nella fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 17:00 – ad esclusione dei giorni festivi – per tutti i veicoli provenienti da nord sarà in vigore l’uscita obbligatoria al km 260,000 con innesto sulla SP 18 e proseguimento sulla SS 107 (km 124,900 Svincolo Rocca di Neto) in direzione Crotone Reggio Calabria o Cosenza. Nel tratto di corsia in avvicinamento all’uscita obbligatoria è prevista la graduale riduzione della velocità da 70/50km/h a 30 Km/h, con relativa direzione obbligatoria. In prossimità dello svincolo, sarà presente un presidio fisso con personale autorizzato in modo da garantire il passaggio esclusivo dei soli mezzi di soccorso.