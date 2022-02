Cristiano Ronaldo lascia lo United, la clamorosa suggestione del The Sun: Mourinho lo porta alla Roma

16 Febbraio 2022 17:50

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare il Manchester United a fine stagione: il “The Sun” inserisce anche la Roma di Mourinho fra le pretendenti a CR7

In estate ha lasciato la Juventus sul finire del calciomercato per fare ritorno al suo amato Manchester United, la squadra che lo ha lanciato nell’Olimpo del calcio mondiale, ma l’idillio fra Cristiano Ronaldo e i Red Devils potrebbe concludersi molto presto. La stagione non sta andando secondo i piani. Cristiano Ronaldo ha raccolto 9 gol in 21 partite, il suo Manchester United è 4° in Premier League, ben lontano da ogni discorso riguardante il titolo e rischia di essere superato da Arsenal e Tottenham una volta recuperare le partite che le due londinesi devono ancora giocare.

Eliminato prematuramente dall’F.A Cup, con all’orizzonte la sfida delicata di Champions League contro l’Atletico Madrid e la prospettiva di finire fuori dalle prime 4 in campionato, CR7 sta riflettendo seriamente in merito al proprio futuro. Non è da escludere un cambio di casacca in estate. Il “The Sun” descrive il portoghese come “molto combattuto” sulla scelta, specialmente in caso di mancata qualificazione in Champions League. Fra le varie ipotesi in caso di addio torna di moda la pista italiana, ma questa volta, niente Juventus. Il tabloid inglese da la Roma di Josè Mourinho, suo ex allenatore al Real Madrid e grande estimatore del connazionale lusitano, pronto a fare di tutto per farne il perno centrale della propria rosa.