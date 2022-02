Crisi Ucraina, la situazione precipita: Putin firma il riconoscimento del Donbass

21 Febbraio 2022 21:24

“L’Ucraina non è un Paese confinante, è parte integrante della nostra storia e cultura”, ha detto il premier, in un discorso alla nazione in diretta tv

Vladimir Putin parla ai cittadini russi e annuncia il riconoscimento del Donbass. Si tratta di un gesto che rappresenta una escalation della crisi ucraina. Il presidente russo ha deciso di riconoscere immediatamente l’indipendenza delle repubbliche separatiste ucraine di Lugansk e Dontesk, lo ha fatto firmando al Cremlino, in diretta tv, il riconoscimento con i leader delle due entità del Donbass. “L’Ucraina non è un Paese confinante, è parte integrante della nostra storia e cultura”, ha detto il premier, in un discorso alla nazione in diretta tv. “La situazione in Donbass è diventata critica”, ha detto ancora. “Minacce permanenti sono arrivate dalle autorità ucraine per quanto riguarda l’energia – ha detto Putin –. Continuavano a ricattarci sulle forniture energetiche e sono questi gli strumenti che hanno utilizzato nelle trattive con l’occidente”. “L’Ucraina ha sempre rifiutato di riconoscere i legami storici con la Russia e non c’è da meravigliarsi quindi per quest’ondata di nazismo e nazionalismo” in questo Paese. Poi ancora: “l’Ucraina ha già perso la sua sovranità”, diventando serva “dei padroni occidentali”, ha aggiunto Putin.

“Se c’è un’annessione, se c’è un riconoscimento, ci sono le sanzioni, tenendo presente della procedura” necessaria. “Io presenterò un pacchetto di misure, che vanno approvate dal Consiglio Affari Esteri Ue all’unanimità”, ha detto l’Alto Rappresentante per la Politica Estera Ue Josep Borrell. “È un segnale molto oscuro”, ha invece affermato il premier britannico Boris Johnson riferendosi al discorso del presidente russo Vladmir Putin.