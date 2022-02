Crisi Russia-Ucraina, Trump interviene a gamba tesa: “Putin un genio, Biden si dimostra debole”

23 Febbraio 2022 12:08

Donald Trump interviene sulla crisi tra Russia e Ucraina: l’ex presidente USA punge il suo successore Joe Biden ed elogia Putin

Anche Donald Trump ha messo bocca sulla crisi fra Russia e Ucraina e, come spesso accade, quando il tycoon rilascia delle dichiarazioni, esse non passano mai in secondo piano. Trump ha puntato l’indice contro Joe Biden e il suo immobilismo davanti alle azioni di Vladimir Putin, definito “un genio”. “Conosco molto bene Putin e durante l’amministrazione Trump non avrebbe mai fatto quello che sta facendo ora, assolutamente no“, ha affermato in tv l’ex presidente americano. L’imprenditore ha definito “intelligenti” le tattiche usate da Putin, lanciando poi una frecciatina a Biden: “la crisi si sarebbe potuta evitare se fosse stata gestita in maniera appropriata dall’attuale presidente Usa Joe Biden“.

E se Putin “bisogna dire che ci sa proprio fare“, dall’altra parte “sapete qual è stata la risposta di Biden? Non c’è stata risposta“, ha detto Trump. Poi la stoccata finale che tira in ballo il confine con il Messico: “ha dichiarato che una bella porzione dell’Ucraina, dico dell’Ucraina, è indipendente. Cioè è fantastico. Ho detto: ‘ma quanto è intelligente!’ E ora ci entra come peacekeeper, cioè con la forza di pace più potente. Potremmo farlo anche noi al nostro confine Sud“.