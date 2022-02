Crisi Russia-Ucraina, scende in campo Shevchenko: “ucraini amano la libertà, insieme vinceremo”

23 Febbraio 2022 12:21

Andriy Shevchenko interviene sulla crisi fra Russia e Ucraina: l’ex calciatore ucraino difende la libertà della sua gente e invita a compattarsi in un momento difficile

Andriy Shevchenko scende in campo, ma su un terreno di gioco diverso. Non si parla più dell’amato prato verde che lo ha visto segnare, vincere, soffrire e alzare i trofei tra Dinamo Kiev, Chelsea, Nazionale e soprattutto Milan. Questa volta, “L’Usignolo di Kiev” gioca in difesa, per la sua patria. Shevchenko è intervenuto in merito alla crisi fra Russia e Ucraina, invitando i propri concittadini ucraini a compattarsi in questo momento di difficoltà, attraverso un messaggio pubblicato sui social: “l’Ucraina è la mia patria! Sono sempre stato orgoglioso della mia gente e del mio paese! Abbiamo attraversato molti momenti difficili e negli ultimi 30 anni ci siamo formati come nazione! Una nazione di cittadini sinceri, laboriosi e amanti della libertà! Questa è la nostra risorsa più importante! Oggi è un momento difficile per tutti noi. Ma dobbiamo unirci! Insieme vinceremo! Gloria all’Ucraina!“.