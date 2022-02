Crisi Russia-Ucraina, deputato filo-russo non condanna Putin: schiaffi in diretta tv, il talk show finisce in rissa [VIDEO]

20 Febbraio 2022 12:03

Il giornalista Yuriy Butusov ha tirato uno schiaffo al deputato filo-russo Nestor Shufrych che si è rifiutato di condannare le azioni di Putin: fra i due è scoppiata una rissa in diretta tv

La crisi fra Russia e Ucraina si ‘combatte’ anche in tv. La tensione cresce anche durante i talk show televisivi e le parole finiscono per lasciare il posto alla rissa. Il giornalista ucraino Yuriy Butusov ha perso il controllo, in diretta tv, colpendo con uno schiaffo il deputato dell’opposizione filo-russa, Nestor Shufrych del “Partito per la Vita”, quando quest’ultimo si è rifiutato di condannare le azioni di Vladimir Putin e definirlo “assassino e criminale”. Dopo il perentorio schiaffo, i due si sono azzuffati e per separarli sono dovuti intervenire anche il conduttore e gli altri ospiti in studio. Erano presenti anche l’ex Primo Ministro Yatsenyuk e l’ex premier Poroshenko.