Crisi Russia-Ucraina, il ministro degli esteri britannico Truss: “Putin non si fermerà a Kiev, vuole ricostruire l’Unione Sovietica”

20 Febbraio 2022 13:25

Il ministro degli Esteri britannico, Liz Truss, ha aperto all’ipotesi che Putin, dopo aver invaso Kiev, possa continuare nel suo piano di rifondare l’Unione Sovietica

Mentre cresce la tensione fra Russia e Ucraina, l’Europa e il resto del mondo restano a guardare con un certo timore. Da un momento all’altro l’escalation potrebbe tradursi in un atto militare, una vera e propria guerra, concetto ormai distante diversi decenni in ambito europeo. E il tutto potrebbe non ridursi al semplice dualismo fra Russia e Ucraina. Secondo Liz Truss, ministro degli Esteri britannico, “Putin non si fermerà all’Ucraina“. La Truss ha spiegato, nel corso di un’intervista rilasciata al “Mail on Sunday”, come l’obiettivo del presidente russo sia quello di ricostruire l’Unione Sovietica. Il politico britannico ha dichiarato con fermezza: ”questo è il momento più pericoloso per la sicurezza europea dagli anni ’40. Dobbiamo prepararci allo scenario peggiore. La Russia ha dimostrato di non prendere sul serio la diplomazia”.