Crisi Russia-Ucraina, pubblicata lista di obiettivi sensibili per vincere la guerra: “Mosca ne ha una per altri Paesi europei” [FOTO]

19 Febbraio 2022 13:15

Il ministero della Difesa dell’Estonia pubblica una cartina dell’Ucraina in cui sono segnati, secondo l’intelligence della Russia, gli obiettivi sensibili per paralizzare l’Ucraina in caso di conflitto

“Mosca è pronta per la guerra: l’intelligence russa ha compilato una lista di obiettivi in Ucraina per paralizzare la sua autodifesa“. È quanto scritto su Twitter dal ministero della Difesa dell’Estonia. In allegato una cartina dell’Ucraina nella quale sono evidenziati i punti che l’intelligence russa avrebbe classificato come “sensibili”, cioè da colpire in caso di guerra per paralizzare l’Ucraina e le sue difese. “Sono gli obiettivi individuati dall’intelligence russa che, se neutralizzati, possono interferire con il comando, il recupero e l’approvvigionamento delle forze armate ucraine e l’approvvigionamento energetico dell’Ucraina“, si legge nel rapporto. “L’intelligence russa ha liste simili per altri Paesi europei“, conclude l’Estonia.