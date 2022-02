Crisi Russia-Ucraina, il petrolio Brent tocca la cifra record 97 dollari al barile: costo della benzina alle stelle!

21 Febbraio 2022 23:52

Il prezzo del petrolio Brent tocca la cifra record di 97 dollari al barile a causa delle tensioni fra Russia e Ucraina: previsto un clamoroso innalzamento del prezzo della benzina

Putin ha riconosciuto le autoproclamate repubbliche indipendenti filo-russe del Lugansk e di Donetsk. Ultimo atto ufficiale delle sempre più crescenti tensioni fra Russia e Ucraina. Si ridisegnano geograficamente i confini, cambiano gli equilibri politi, quelli militari sembrano pronti a spezzarsi da un momento all’altro. Le conseguenze sono gravissime, sotto tanti punti di vista. Se fin qui, fortunatamente, non si è parlato di prezzo in vite umane, i venti di guerra si sono portati dietro un salasso in termini economici. Il mercato risente delle tensioni in atto e i prezzi schizzano alle stelle. Il petrolio Brent ha superato la quota record di 97 dollari al barile. Una brutta notizia per chiunque dovrà fare il pieno alla proprio auto: il prezzo della benzina è pronto a salire a cifre spropositate nei prossimi giorni. Effetti collaterali di una guerra che ancora non è nemmeno iniziata.