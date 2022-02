Crisi Russia-Ucraina, Ong italiana nel Donbass: “guerra civile, tragedia umanitaria come in ex Jugoslavia”

21 Febbraio 2022 16:00

Una Ong italiana presente nel Donbass descrive la situazione presente nel territorio ucraino mentre soffiano venti di guerra: una tragedia umanitaria simile a quella della ex Jugoslavia

L’Ucraina come la ex Jugoslavia: “identica tragedia umanitaria“. Un paragone forte quello di Ennio Bordato, presidente dell’Ong italiana “Aiutateci a salvare i bambini” attiva dal 2014 nel Dombass. Mentre infuriano i venti di guerra, in un climax sempre crescente di tensione fra Russia e Ucraina, la situazione sul territorio di confine si fa sempre più delicata. Bordato parla di “una situazione che va avanti da otto anni” e sulla quale ora i leader si stanno concentrando ”per trovare una soluzione, per vedere come uscirne”. Ma ”purtroppo bisogna arrivare a una drammatizzazione per poi riemergere, è sempre stato così“.

Intervistato dall’AdnKronos, Bordato parla della sua Ong: “è nata nel 2001 e lavoriamo nei Paesi dell’ex Unione Sovietica. In Ucraina siamo presenti dal 2014, quando abbiamo aiutato gli evacuati, aiutiamo tutti i bambini dell’Ucraina, non solo nel Donbass. Perché i bambini piangono tutti nella stessa lingua“.