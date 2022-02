Crisi Russia-Ucraina, ambasciatore ucraino in Italia: “grati a Draghi per la sua attività di diplomazia con Mosca”

19 Febbraio 2022 14:08

Yaroslav Melnyk, ambasciatore ucraino in Italia, ringrazia il premier Draghi per l’attività politico-diplomatica in favore della distensione fra Russia e Ucraina

“Siamo grati al presidente del Consiglio Mario Draghi per aver accettato la richiesta di mediazione tra Ucraina e Russia, perché crediamo nel dialogo diplomatico come l’unica soluzione“. Si esprime con sincera gratitudine Yaroslav Melnyk, ambasciatore ucraino in Italia, intervistato dall’AGI in vista della visita a Mosca del premier italiano. “Rimaniamo fermamente impegnati in una soluzione politico-diplomatica“, ha aggiunto il diplomatico, “e, insieme ai nostri partner, massimizziamo gli sforzi per ridurre la tensione e mantenere la situazione in linea con il dialogo diplomatico“.

La richiesta di una mediazione, in favore della pace, è arrivata direttamente dal premier ucraino Volodymyr Zelensky, durante l’ultima conversazione avuta con Draghi. L’ambasciatore ha inoltre parlato di un governo ucraino “particolarmente preoccupato per le notizie sul trasferimento di massa di bambini dai territori occupati alla Russia“.