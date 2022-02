Crisi Russia-Ucraina, Boris Johnson: “momento di estremo pericolo per il mondo. Se ci sarà invasione sarà uno shock”

19 Febbraio 2022 13:42

Boris Johnson interviene sulla crisi fra Russia e Ucraina: il leader britannico descrive la possibile invasione come uno “shock che echeggerà in tutto il mondo”

“Se l’Ucraina sarà invasa, lo shock echeggerà in tutto il mondo“. Sono le parole pronunciate da Boris Johnson durante la Conferenza sulla sicurezza a Monaco. Il leader britannico è intervenuto in merito a quello che, attualmente, è il momento di maggiore acuità della crisi fra Russia e Ucraina. Johnson ha dichiarato di credere ancora che la diplomazia possa avere successo ed evitare il conflitto, seppur abbia aggiunto che “bisogna essere onesti” in merito alla minaccia russa che, al moneto, costituisce un “pericolo estremo per il mondo“. Pensiero condiviso nell’ultimo colloquio avuto con Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Joe Biden e Mario Draghi. “Non dobbiamo sottovalutare il rischio” che si corre attualmente in Ucraina. Ecco perché dobbiamo “essere saldamente insieme“, ha aggiunto.