Crisi Russia-Ucraina, Draghi deciso: “vogliamo dialogo, ma Europa pronta a sanzioni pesanti contro Mosca”

22 Febbraio 2022 11:22

L’Europa cerca il dialogo e la soluzione pacifica, ma se la Russia deciderà di invadere l’Ucraina arriveranno pesanti sanzioni: il monito di Mario Draghi in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio di Stato

“La via del dialogo resta essenziale, ma stiamo già definendo nell’ambito dell’Unione Europea misure e sanzioni nei confronti della Russia“. Sono le parole espresse dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio di Stato, riferendosi alla crisi fra Russia e Ucraina. Nonostante i venti di guerra soffino già da diversi giorni, la Russia non ha ancora sferrato alcuna offensiva militare, limitandosi unicamente a riconoscere i territori sotto il controllo dei separatisti filo-russi nel Donbass. Nel caso in cui Putin dovesse invadere militarmente l’Ucraina, l’Europa è decisa a imporre pesanti sanzioni economiche a Mosca. “Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitare una guerra nel cuore dell’Europa“, ha aggiunto il Premier.