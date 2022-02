Crisi Russia-Ucraina, Draghi deciso: “difendere valori in cui crediamo, non tolleriamo soprusi e prevaricazioni”

23 Febbraio 2022 17:15

Mario Draghi torna a parlare della crisi fra Russia e Ucraina: il presidente del Consiglio italiano invita a non tollerare prevaricazioni e soprusi “contrari a valori in cui crediamo”

Nel corso dell’incontro “Mediterraneo frontiera di pace”, svoltosi quest’oggi a Firenze, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è tornato a parlare della crisi in corso fra Russia e Ucraina. Il premier ha dichiarato “in momenti di crisi dobbiamo ancor più difendere i valori in cui crediamo e che ci guidano. La convivenza, la fratellanza, la tolleranza che celebriamo in questo incontro devono realizzarsi anche oltre i confini della regione in cui viviamo. Gli eventi in Ucraina ci portano a ribadire che le prevaricazioni e i soprusi non devono essere tollerati“.