Crisi Russia-Ucraina, dall’Italia partiranno 800 soldati USA: Biden autorizza il dispiegamento di forze aggiuntive nei paesi Baltici

23 Febbraio 2022 11:45

L’Italia avrà 800 soldati americani in meno sul proprio territorio: il presidente USA Joe Biden autorizza il dispiegamento di forze aggiuntive nei paesi Baltici

Il presidente americano Joe Biden ha autorizzato “un dispiegamento aggiuntivo” di forze USA nei paesi Baltici, membri della Nato (Estonia, Lettonia e Lituania). Ad annunciarlo lo stesso leader USA in un discorso tenuto alla Casa Bianca, in riferimento alla crisi in atto fra Russia e Ucraina. Il dispiegamento consisterebbe in 800 soldati, 20 elicotteri Apache e almeno 8 caccia F35. I militari partiranno dalle basi italiane di Sigonella, Aviano, Capodichino, Camp Aderle, Camp Darby e Gaeta e non verranno rimpiazzati. Tra le condizioni poste da Putin all’Occidente c’era, al contrario, il ritiro della forza militare Nato dai territori dell’ex Urss.