Crisi Russia-Ucraina, Commissione Affari Esteri riunita in modo permanente: “non lasciare nulla di intentato per evitare aggravamento crisi”

22 Febbraio 2022 11:15

La Commissione Affari Esteri della Camera dei deputati riunita in modo permanente per agire in maniera tempestiva in merito agli sviluppi della crisi fra Russia e Ucraina

“Non lasciare nulla di intentato per evitare che alla gravissima precipitazione di queste ore segua un ulteriore drammatico aggravamento della crisi“. È l’appello promulgato dall’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della Commissione Affari Esteri della Camera dei deputati, riunito nella mattinata odierna in merito agli sviluppi della crisi in corso tra Russia e Ucraina. È stato deliberato che la Commissione sia convocata in modo permanente per seguire tempestivamente ogni possibile sviluppo della crisi. In mattinata, il Presidente Fassino prenderà contatti per consultazioni con i Presidenti delle Commissioni Esteri della Verkhovna Rada ucraina, della Duma di Stato russa e dei Parlamenti dei principali Paesi europei e degli Stati Uniti.

Nella giornata di oggi, alle ore 14, la Commissione svolgerà l’audizione dell’Ambasciatore Maurizio Massari, Rappresentante permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York. Giovedì 25 febbraio il Presidente Fassino parteciperà a Parigi alla Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune e per la Politica di sicurezza e difesa comune (PESC/PSDC), alla quale è previsto l’intervento dell’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, e dei Presidenti delle Commissioni esteri di tutti i Parlamenti dell’Unione europea.