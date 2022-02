Ucraina, l’allarme di Boris Johnson: “la Russia sta preparando la più grande guerra europea dal 1945”

20 Febbraio 2022 11:15

Secondo il primo ministro britannico Boris Johnson la Russia sta preparando la più grande guerra europea dal 1945

La Russia sta preparando “la più grande guerra europea dal 1945”. E’ l’allarme lanciato dal primo ministro britannico Boris Johnson in un’intervista alla BBC. “Tutto prova che il piano è già in qualche modo iniziato”, è l’impressione di Johnson secondo i fatti di questi giorni. Secondo quanto risulta all’intelligence, l’intenzione della Russia, ha aggiunto il capo del governo del Regno Unito, parlando da Monaco dove partecipa alla conferenza sulla sicurezza, è di invadere il Paese per circondare la capitale Kiev. “La gente ha bisogno di capire quanto questo potrebbe costare in termini di vite umane”, ha osservato.