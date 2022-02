Crisi Russia-Ucraina, Biden duro: “se invadete Kiev la pagherete cara”

13 Febbraio 2022 13:45

Duro scambio fra Stati Uniti e Russia sulla questione Ucraina: Biden minaccia ritorsioni se Putin opterà per l’attacco su Kiev

Continua il clima di tensione dovuto alla crisi Russia-Ucraina. I tentativi di mediazione non sembrano andare a buon fine, la telefonata fra Biden e Putin si è addirittura conclusa con una, neanche poco velata, minaccia. “Se invadete la pagherete cara“, la sentenza del presidente USA rivolta all’omologo russo. Dagli Stati Uniti la paura che Mosca possa costruirsi un pretesto per giustificare l’invasione.

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha dichiarato: “nessuno dovrebbe sorprendersi se la Russia istigasse una provocazione o un incidente e lo utilizzasse per giustificare un’azione militare già pianificata da tempo […] Se Mosca sceglierà la strada dell’aggressione e invaderà ulteriormente l’Ucraina, la risposta degli Stati Uniti e dei nostri alleati sarà rapida. Sarà unita, sarà pesante“. Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato che un “dialogo sincero” non è compatibile “con un’escalation” della tensione. Da Papa Francesco, durante l’Angelus, un invito alla pace: “le notizie che giungono dall’Ucraina sono molto preoccupanti. Affido all’intercessione della Vergine Maria e alla coscienza dei responsabili politici ogni sforzo per la pace“.